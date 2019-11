Palagonia, gara clandestina tra auto alla "fast and furious": due denunciati

Una corsa clandestina stile "fast and furious", con tanto di pubblico presente per filmare "l'impresa", è stata bloccata dai carabinieri della compagnia di Palagonia che hanno denunciato due 19enni per violazione delle norme del codice della strada.

La folle corsa è avvenuta in piena notte sulla S.S. 385, precisamente al Km 30+500, dove due autovetture, una Fiat 500 Abarth di colore Bianco e una Fiat Punto di colore nero, si erano messe una di fianco all’altra con i motori accesi. A circa 500 metri vi era un gruppetto di giovani che con i loro smartphone sono pronti a riprendere la corsa.

A vedere la scena, con le due auto che sulla statale andavano da Palagonia verso Caltagirone, che - valutando innanzitutto l’incolumità degli altri utenti della strada, nonché degli stessi giovani “piloti” - sono riusciti comunque ad interrompere la folle corsa delle due auto in gara. Dopo aver identificato i due corridori, i militari hanno proceduto al sequestro delle autovetture, nonché al ritiro delle patenti di guida dei due 19enni.