Travolge i vicini con l'auto, la moglie dell'aggressore: "Non so niente"

In via Savona a Palagonia. le finestre e le porte sono chiuse. Strada stretta e alcune auto posteggiate. Nessuno risponde a chi bussa alla porte e citofona. Abitavano tutti in via Savona: l'aggressore, suo padre e le vittime. A poche decine di metri di distanza. Una strada senza sbocco che la sera si anima dei suoi residenti, come ieri sera, ma che oggi pare disabitata.

Giornata di dolore e silenzio a Palagonia, non ci sono persone in casa o non hanno alcuna voglia di parlare. Come la moglie del cinquantaduenne Gaetano Fagone ricercato per la folle aggressione di ieri sera, che si limita dire: "Non so niente, non so niente...". Tante le case vuote, soprattutto quelle dei familiari che hanno avuto feriti, travolti dall'auto, e che sono attualmente negli ospedali per avere loro notizie.

Non cessano le ricerce dei carabinieri che poche ore fa hanno ritrovato proprio nelle campagne di Palagonia la Fiat Punto con la quale l'uomo ha compiuto il folle gesto, forse a causa di una serie di attriti con i vicini di casa. Fagone ha usato la vettura del padre e poi è fuggito. Pare abbia un passato turbolento con ricoveri per problemi psichici.