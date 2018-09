Palagonia, investe i vicini uccidendo una donna: trovata l'auto del ricercato

I carabinieri di Palagonia hanno trovato l'auto con la quale ieri notte Gaetano Fagone, 52 anni, ha investito i vicini di casa seduti fuori, in via Savona a Palagonia. L'uomo ha usato la vettura del padre uccidendo una donna di 87 anni, Maria Napoli e ferendo sette persone. Miracolosamente illeso un bambino di nove mesi al momento ricoverato a scopo precauzionale all'ospedale Cannizzaro.

I contrasti con i vicini e i problemi mentali

L'uomo ha un passato turbolento con, secondo quanto si è appreso, qualche ricovero per problemi psichici, e aveva contrasti con i vicini. Fagone ha investito i vicini utilizzando l'auto del padre, una Fiat Punto, con la quale è fuggito. La vettura è stata trovata dai carabinieri nelle campagne di Palagonia, dove è in corso una battuta per trovare il ricercato e arrestarlo.

Il Pm: "Gesto volontario, ipotesi di tentata strage"

"E' stato certamente un gesto volontario: ha travolto le famiglie dei vicini con l'auto e poi ha fatto marcia indietro cercando di colpire le persone. Lo stiamo cercando e lo assicureremo alla giustizia". Così il procuratore di Caltagirone, Giuseppe Verzera, sull'aggressione di Palagonia. "Quando avrò chiara la dinamica dell'accaduto - aggiunge il magistrato - valuterò cosa contestare e non escludo il reato di tentativo di strage, perché poteva esserla...".

In aggiornamento