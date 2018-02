Sedicenne accoltella un uomo fuori da una discoteca: deunciato

Ieri notte a Palagonia, fuori da una discoteca, un 16enne ha accoltellato un 33enne dopo un'accesa discussione. Intorno alle 4:45, all’esterno del locale T - Connect di via Donizetti, il giovane ha litigato con l'uomo, dal quale pare dovesse ricevere dei soldi e ha estratto un coltello dalla tasca del giubbotto, colpendolo al torace.

I clienti della discoteca, vedendo i due litigare, hanno chiamato i carabinieri che sono intervenuti sul posto e hanno disarmato l'aggressore. Il 33enne ferito è stato medicato all’ospedale di Caltagirone, se l’è cavata con una ferita all’emitorace e 15 giorni di prognosi.Il minorenne è stato denunciato per tentato omicidio.

Denunciato anche un 56enne per favoreggiamento personale perché, seppur presente sul luogo del reato, come documentato dalle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza attive in zona, ha omesso di fornire gli elementi di cui era a conoscenza. L’arma utilizzata dal minorenne, un coltello a farfalla con lama da 10 cm, è stata sequestrata.