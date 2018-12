Palagonia, vandalizzato il presepe di piazza Garibaldi

Questa notte il presepe realizzato nella centrale piazza Garibaldi di Palagonia è stato vandalizzato. Come denuncia su Facebook Salvo Grasso, ex presidente del Consiglio Comunale, alcune parti della costruzione in cartone - realizzata dalle associazioni locali - sono state distrutte da ignoti.

" Quando non sapete amare, quando non sapete rispettare ciò che hanno realizzato molte persone di buona volontà, mettendo impegno e passione a servizio della nostra città, arricchendo e abbellendo la Palagonia di tutti, mi chiedo e vi chiedo: Ma perché non andate via, se Palagonia vi fa schifo?", scrive Grasso nella propria bacheca.

"Oppure se proprio sentite la necessità di vandalizzare qualcosa - conclude Grasso - fatelo a casa vostra, almeno lascerete il “bello” a chi ancora una volta si ostina ad impegnarsi per un paese migliore".