Palazzo di Giustizia, nasce anche a Catania l'ufficio relazioni con il pubblico

"Aiuta a superare ostacoli barriere e difficoltà: è un servizio positivo realizzato grazie alla volontà e alla determinazione dei dirigenti di questo importante ufficio giudiziario e degli ordini professionali. Non posso che salutare molto positivamente questo elemento di innovazione, efficienza e capacità di accoglienza dei cittadini fruitori del servizio Giustizia". Lo ha affermato il vice presidente del Csm, Giovanni Legnini, inaugurando l'Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) del Palazzo di Giustizia di Catania, assieme ai presidenti della Corte d'appello, Giuseppe Meliadò, del Tribunale, Francesco Mannino, al governatore Nello Musumeci e al sindaco Enzo Bianco.

L'Urp, diretto dal presidente di sezione del Tribunale, Mariano Sciacca, è il risultato di anni di lavoro sinergico tra Corte d'appello, Tribunali e Ordini professionali del territorio. "E' stato progettato - spiega Sciacca - come un nuovo strumento di accesso alla Giustizia a misura di cittadino, un primo contatto che, assieme alla galassia di siti web già operativi degli uffici giudiziari catanesi possa accogliere e orientare i non addetti ai lavori, facilitando l'accesso e la fruizione dei servizi erogati nel Palazzo.

Gli sportelli, in via sperimentale, sono aperti da metà gennaio e - sottolinea il presidente Sciacca - hanno riscosso un grande successo grazie alla nuova modulistica predisposta, alla presenza di personale specializzato che fornisce notizie e informazioni in tempo reale sulle udienze e tutti i servizi giudiziari. Nei prossimi mesi - annuncia Sciacca - si provvederà alla progressiva integrazione dei servizi tra le cancellerie civili e l'Urp puntando sul miglioramento del servizio in materia di volontaria giurisdizione e rilascio copie atti giudiziari".