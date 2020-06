Pallavolo, morta l'allenatrice Pizzo: vinse scudetto a Catania

E' morta a Catania all'età di 84 anni Liliana Pizzo, allenatrice dell'Alidea Catania nella massima serie femminile di pallavolo e docente di educazione fisica per tante generazioni di giovani. Vinse lo scudetto nel 1980, proprio 40 anni fa, anticipando poi l'egemonia per tanti della Teodora Ravenna. Costruì la sua 'creatura' dalla fondamnenta allenando la Nike, la Mediterranea, fino alla scalata ai vertici con la Torre Tabita, squadra che, partendo dai Giochi della Gioventù approdò in Serie A nel 1974-75 piazzandosi subito del quarto posto. Riuscì a centrare tanti successi con le sue ragazze e in quella squadra scudettata, capace di vincere 17 partite c'erano anche le figlie Tiziana e Donatella

