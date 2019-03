La polizia inaugura una panchina rossa alla "Dusmet" di Librino

I funzionari del commissariato Librino e della divisione di polizia anticrimine della questura hanno incontrato i giovani studenti dell’Istituto scolastico Dusmet per parlare di violenza sulle donne. Un tema molto sentito per il quale la scuola ha già messo in campo un programma formativo che ha permesso – soprattutto alle giovani alunne – di avere un approccio critico alla convivenza con l’altro sesso. Per l’occasione è stata inaugurata una panchina rossa, per ricordare a tutti che l’impegno per fermare questo triste fenomeno è un dovere.