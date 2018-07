Panico a San Giovanni Galermo: autobus preso a pietrate

Un autobus del servizio urbano Amt è stato preso a sassate questa notte, in via Ustica, a San Giovanni Galermo, vicino ai plessi delle case popolari.

Il fatto è accaduto intorno alle 00.25, ed ha provocato la frattura del vetro davanti di un mezzo della linea 726 che collega piazza Borsa al quartiere periferico. Come ha spiegato l'autista - attualmente dalla polizia per depositare la denuncia - prima della sassaiola, il bus sarebbe stato colpito da una serie di palloncini pieni d'acqua.

L'impatto del grosso masso, fortunatamente, ha lasciato illeso il conducente e nessun passeggero è stato ferito, ma - come immaginabile - ha provocato un forte spavento nei presenti. L'episodio è stato bollato dal sindacato Fast-Confsal come "l'ennesima dimostrazione di inciviltà da parte di quanti non amano la propria città e non tengono all’efficienza del trasporto pubblico urbano".

"Una storia atavica - spiega a CataniaToday il segretario regionale della sigla Giovanni Lo Schiavo, che con sistematicità si ripete a scapito dell’incolumita’ pubblica e di quella del conducente stesso che ogni giorno esce da casa per andare a lavorare e poter sostenere con dignità la propria famiglia, aggrovigliato ogni giorno fra il caos cittadino e l’ineducazione degli automobilisti. "Un ulteriore sfregio all’azienda pubblica di trasporto che fra mille difficoltà cerca di migliorarsi - aggiunge il sindacalista - grazie e soprattutto al contributo reso dai suoi lavoratori.".