Salvo Pogliese alla cerimonia in ricordo di Paolo Borsellino

Venerdì 19 luglio, il sindaco Salvo Pogliese con il gonfalone del Comune di Catania, parteciperà alle manifestazioni per la ricorrenza del 27esimo anniversario della strage in cui il giudice Paolo Borsellino venne ucciso dalla mafia. La cerimonia solenne, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della Sicilia, si terrà a Palermo, come di consueto.