Papa Francesco arriva a Catania: inizia il viaggio del pontefice

Papa Fracesco Bergoglio è appena arrivato in Sicilia, presso l'aeroporto di Sigonella. La prima tappa del viaggio pontificae sarà Piazza Armerina, nell'Ennese, destinazione che raggiungerà alle 8.30 in elicottero dall'aeroporto di Catania e dove sarà accolto da monsignor Rosario Gisana, vescovo della città che ospita i mosaici della Villa romana del Casale. Dal campo sportivo, il Papa si trasferirà in auto a piazza Europa dove incontrerà i fedeli. Il decollo per Palermo è previsto alle 10.15. Mezz'ora dopo Papa Francesco atterrerà al porto, qualche centinaio di metri dal Foro Italico, e alle 11.15 celebrerà la messa. Si stima che saranno 80 mila i fedeli in arrivo nel capoluogo siciliano, tra isolani e residenti in altre regioni d'Italia.