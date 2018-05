Parata del 2 giugno a Roma, Bianco tra i sindaci che sfileranno

Ci sarà anche il sindaco Bianco ad aprire la tradizionale parata che sfilerà il 2 giugno ai Fori Imperiali, a Roma, per la Festa della Repubblica. Tra le città più grandi, è previsto che sfilino i primi cittadini di Palermo Leoluca Orlando e di Catania Enzo Bianco. Per i comuni capoluogo sono pronti a partecipare Virginio Brivio (Lecco), Guido Castelli (Ascoli Piceno), Umberto Di Primio (Chieti), Franco Landella (Foggia), Carlo Marino (Caserta), Jacopo Massaro (Belluno), Mario Occhiuto (Cosenza), Clemente Mastella (Benevento).

I sindaci, per il terzo anno consecutivo, saranno in testa al corteo con le loro fasce tricolori, guidati dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e sindaco di Bari, Antonio Decaro. Centinaia di primi cittadini, specialmente dai Comuni più piccoli, arriveranno nella Capitale per la tradizionale kermesse. Diversi i sindaci di centrodestra, ma nessuno del Carroccio.