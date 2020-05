Parcheggiatore abusivo morde poliziotto, arrestato

Un parcheggiatore abusivo corpulento e molto alto, di origini straniere, Innocent Akoabue, ha aggredito brutalmente agenti di polizia che in piazza Mancini Battaglia, a Catania, volevano identificarlo. Nella violenta colluttazione l'uomo è stato immobilizzato con la pistola ad impulsi elettrici, ma prima ha morso un poliziotto a una mano e ha rotto un dito a un altro agente. In attesa dell'udienza per direttissima, il cittadino dello Zimbawe e' stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza a disposizione del pm di turno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.