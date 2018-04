Due parcheggiatori abusivi minorenni denunciati dalla polizia

Cinque parcheggiatori abusivi,tra cui due 15enni, sono stati denunciati dagli agenti di polizia di Catania. I tre genitori dei ragazzini dovranno rispondere anche per abbandono scolastico. Uno dei parcheggiatori presenti era il padre di uno dei minorenni che è stato affidato alla madre alla quale è stato successivamente consegnato. L'altro 15enne è stato affidato al genitore. I parcheggiatori sono stati infine sanzionati per aver esercitato l'attività senza autorizzazione. Inoltre è stata sequestrata la somma di denaro provento dall'attività ed un blocchetto numerato da 1 a 100, utilizzato per segnalare l'avvenuto pagamento della sosta.