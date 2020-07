Parcheggiatori abusivi, arriva un altro Daspo urbano

Continua il pugno di ferro del questore Mario Della Cioppa alla lotta contro i parcheggiatori abusivi: nella giornata odierna infatti, ha emesso un altro Daspo Urbano nei confronti di un 53enne che, nonostante fosse stato, solo in questi mesi del 2020, sanzionato ben 10 volte continuava indifferente ad esercitare l’attività di guardiamacchine. Le condotte dell’uomo, ritenute antigiuridiche, possono costituire, in relazione anche ai precedenti dello stesso, un pericolo per la sicurezza pubblica. L'uomo, a seguito di questo provvedimento, per 1 anno avrà il divieto di accesso nell’area urbana comprendente piazza Manganelli, via Coppola, via A. di Sangiuliano, vicino via Etnea, comprese ulteriori aree di parcheggio, dove era solito esercitare l’attività illecita. All'uomo inoltre è stato comunicato che l’inosservanza del provvedimento potrà essere punita con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno, con l’applicazione di una misura di prevenzione. L’energica azione di contrasto al fenomeno illecito di parcheggiatore abusivo, avrà un ulteriore giro di vite e sarà corrisposta per i recidivi con altri Daspo al vaglio del questore.

