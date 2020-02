Parcheggiatori abusivi: diffidati 4 soggetti, denunciato un recidivo

Ulteriore giro di vite disposto dal questore di Catania dott. Mario Della Cioppa nei confronti dei posteggiatori abusivi che continuano a esercitare la loro attività illegale per le vie del centro cittadino. Nella giornata di ieri alcune pattuglie della polizia, unitamente agli uomini della polizia municipale e con l’ausilio di personale dell’Esercito Italiano impegnato nell’operazione Strade Sicure, sono intervenuti nella zona di Largo Paisiello e di via Sant’Euplio dove sono stati controllati e sanzionati quattro parcheggiatori abusivi sorpresi ad “esercitare” in quell’area.

Ai quattro soggetti fermati è stata contestata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 comma 15 bis del Codice della Strada, con conseguente sequestro delle somme ritenute provento dell’attività illecita. Inoltre è stata loro notificata la diffida ad astenersi dall’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, con l’avviso che in caso di ulteriore infrazione si procederà penalmente nei loro confronti. Uno dei quattro, T.D., è risultato recidivo e quindi, in applicazione della legge sarà denunciato all’autorità giudiziaria. Rimane ferma l’applicazione della misura di prevenzione dell’avviso orale che - secondo i dati forniti dalla questura - è stata già applicata nei confronti di 34 posteggiatori abusivi i quali, adesso, rischiano seriamente di vedersi proporre l’applicazione della più afflittiva misura della sorveglianza speciale, nel caso dovessero continuare a esercitare la loro illecita attività.