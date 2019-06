Parcheggiatori abusivi e ricettazione: i controlli della polizia municipale

Non abbassa la guardia la Polizia municipale di Catania che continua i controlli su tutto il territorio della città, con particolare riguardo al centro storico. Su sollecitazione del sindaco Pogliese e dell’ assessore Alessandro Porto, disposti dal comandante Stefano Sorbino, con il comando operativo del commissario Francesco Caccamo, ancora una volta presi di mira i posteggiatori abusivi per contrastare il fenomeno, fonte illecita e abusiva di guadagno.

Ben 14 sono stati i parcheggiatori abusivi che le squadre dell’Annona hanno identificato nelle zone di piazza Carlo Alberto, corso Sicilia, Lungomare e Stazione centrale. Per tutti sono stati elevati verbali e, per tre di questi, è scattato anche l’ordine di allontanamento da parte del territorio della sezione di polizia giudiziaria. Sempre l’annona ha sequestrato e portato nel deposito comunale, oggetti posti in vendita nel mercatino delle pulci ubicato nei pressi nell’ ex mercato ortofrutticolo. Vari oggetti sono stati riconosciuti come proventi di furto nelle ville da alcuni cittadini che si aggiravano tra i banchi di vendita. I vigili, subito intervenuti, hanno sequestrato tutto il materiale di provenienza furtiva. Chi è interessato a riconoscerlo e averne la restituzione, può contattare lo 095 7424239 - 40 della Polizia Locale Annonaria.

Inoltre, nei pressi di piazza Duomo, due pattuglie annonarie eseguivano un sequestro di 95 paia di occhiali, particolarmente dannosi alla vista perché realizzati con materiale di scarsa qualità. Gli occhiali saranno resi inutilizzabili e conferiti alla discarica per la distruzione. Una pattuglia ambientale del reparto sicurezza urbana è intervenuta in viale Libertà, in un’area limitrofa alla biglietteria dei pullman, da dove sprigionava del fumo intenso. Sul sito i vigili notavano uno straniero che cercava di allontanarsi. Questi è stato raggiunto, fermato e condotto nella sezione di Polizia Giudiziaria del reparto. Lo straniero, che da accertamenti ulteriori risultava rifugiato, è stato denunciato a piede libero per incendio colposo dal magistrato di turno. Infine, nel centro storico sono stati verbalizzati quattro esercizi commerciali che diffondevano musica oltre l’ orario consentito, cioè dopo le ore 00.30