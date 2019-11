Lavori in corso in aeroporto per il nuovo parcheggio a sosta lunga

Terminata la prima fase di lavori relativi alla viabilità esterna all’aerostazione e riaperta definitivamente la via Fontanarossa in uscita già da oggi,da lunedì partirà la seconda fase di interventi necessari per il completamento del nuovo parcheggio dell'aeroporto di Catania P6, dedicato alla sosta lunga. Dalla mattina dell’11 novembre, fino a giovedì 5 dicembrei lavori interesseranno l’area centrale del sedime aeroportuale, e comporteranno la chiusura della via Angelo D’Arrigoe la conseguente chiusura del parcheggio P3, a sosta breve e lunga. I 14 stalliriservati ai disabili attualmente posizionati all’interno del P3 saranno spostati all’interno del parcheggio P2.

Le auto eventualmente parcheggiate in precedenza al P3, avranno ovviamente la possibilità di uscire liberamente anche nei giorni di chiusura del parcheggio. Durante questa seconda fase, l’uscita sarà consentita solo dalla via Fontanarossa, nel frattempo completamente riaperta al traffico, e dalla rampa partenze verso la via Santa Maria Goretti. I passeggeri e i loro accompagnatori sono comunque pregati di calcolare i tempi per raggiungere l’aeroporto tenendo conto di eventuali file che potranno crearsi sulle vie d’accesso a causa dei lavori e degli spostamenti dei mezzi di cantiere. Si raccomanda inoltre ai gentili utenti di utilizzare i 15 minuti gratuiti all’interno di tutti i parcheggi Sac, per accompagnare o prelevare passeggeri.