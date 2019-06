Parcheggio selvaggio, comitato Murri: "Stalli liberi nel fine settimana per la Movida"

Il fine settimana il centro storico di Catania è caratterizzato da una movida che coinvolge migliaia di giovani. "In questa situazione nella zona tra via Alessi e via Manzoni non c’è nemmeno lo spazio per parcheggiare uno scooter, figuriamoci l‘auto. Le due ruote sono perfino sopra i marciapiedi mentre le vetture sono in doppia e tripla fila. Insomma il parcheggio selvaggio qui diventa la regola", è quanto denuncia il comitato cittadino Romolo Murri.

Nei pressi della Questura ci sono decine di stalli per le moto, destinati alle forze dell’ordine, ma che restano sempre vuoti. Da qui la proposta del comitato Romolo Murri che, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, chiede di metterli a disposizione della collettività dopo le ore venti e solo nei fine settimana.

Un’idea che riprenderebbe un’iniziativa, già attiva in passato, con la possibilità di ridurre il traffico selvaggio in tutta l’area. Ecco perché il Comitato Romolo Murri invita tutti i soggetti interessati a farsi parte attiva per rendere operativa questa proposta.