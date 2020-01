Lettori: "Parcheggio selvaggio sulla pista ciclabile"

Una lettrice invia una foto che immortala un'auto parcheggiata proprio all'imbocco della pista ciclabile del Lungomare: "L'inciviltà regna sovrana - commenta la lettrice - quello che indigna è il totale menefreghismo e senso si impunità di queste persone. Qui non si tratta solo di controlli e di sanzioni, tutto ciò è mancanza di senso civico". Il parcheggio selvaggio è sicuramente uno degli aspetti che incide particolarmente sulla percezione di ordine e rispetto delle regole in una città come Catania. Sono tantissime le segnalazioni dei cittadini che chiedono maggiori controlli da parte della Polizia municipale, ma senza un cambio di mentalità difficilmente si potrà arginare un fenomeno diffuso come questo.