Un pedone è stato investito questa mattina, intorno alle 13, in viale Raffaello Sanzio, all'altezza del parco Giovanni Falcone. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno subito prestato soccorso alla vittima dell'impatto. La quale, in un primo momento, è stata aiutata anche dal conducente del veicolo che si è fermato per aiutare.