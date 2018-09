Verde pubblico, interventi di pulizia e sistemazione a Parco Falcone

Il parco Falcone di viale Raffaello Sanzio da qualche giorno è oggetto di un incisivo intervento di manutenzione e riqualificazione approntato dall’amministrazione Comunale e realizzato da addetti della Catania Multiservizi. Lo spazio a verde è stato infatti danneggiato da atti di vandalismo, scritte murali e incuria. Gli operai stanno ripulendo molte zone del parco cittadino, uno dei più frequentati della città, provvedendo a risistemare le numerosi parti danneggiate e a effettuare i lavori di scerbatura. Tra gli interventi di ripristino di parco Falcone, particolare attenzione viene data al funzionamento della zona dei giochi per i bambini rotta in più punti. L’iniziativa rientra nell’ambito di un ampio piano di riqualificazione dei parchi e delle bambinopoli disposto dal sindaco Salvo Pogliese per rendere più accoglienti e funzionali gli spazi all’aperto attrezzati della città.