Progetto "Sollievo", dopo la sanificazione il parco Gandhi riapre anche ai disabili

Saranno i ragazzi della Cooperativa "Controvento" ad occuparsi della sanificazione dei giochi e degli spazi sociali del parco Gandhi. E' stato infatti approvato con voto unanime il progetto "Sollievo" proposto da Giuseppe Ragusa,del Movimento 5 Stelle, presidente della terza commissione consiliare permanente. Anche il consigliere di quartiere Salvatore Scrofani, entusiasta del progetto, ha dato un supporto fondamentale per la buona riuscita dell'iniziativa.

"Lo scopo dell'iniziativa - spiega - è quello di dare un supporto concreto alle numerose persone con disabilità, che potranno usufruire del parco Gandhi per praticare attività all'aria aperta o semplicemente avere un po' di svago. Siamo particolarmente contenti, inoltre, di poter restituire ai cittadini catanesi uno spazio prezioso del quartiere di Cibali, in cui poter tornare a giocare e praticare attività motoria all’aria aperta, rispettando le indicazioni dei decreti ministeriali e regionali". Lo scopo principale del progetto "Sollievo" è quello di offire una zona verde ai ragazzi,che sia anche accessibile ai diversamente abili in compagnia di educatori, genitori o altri accompagnatori.Gli spazi comuni sono stati sanificati e tutti gli operatori che hanno già preso parte all'iniziativa sono stati dotati di mascherine e guanti.