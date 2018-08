Parco di Monte Po', progetto "congelato" in attesa di fondi

Il comitato cittadino “Romolo Murri” richiama l'attenzione sul progetto per la construzione di un parco a Monte Po, diviso insieme ai quartieri limitrofi di Librino, San Giorgio, Zia Lisa.

Vincenzo Parisi, presidente del comitato cittadino, spiega che "con la cancellazione del bando per le periferie da parte del Governo centrale, si rischia di bloccare ancora per molti anni qualsiasi tipo di progetto di sviluppo per l’area verde. Questo vorrebbe dire un aumento spropositato delle discariche abusive, furti e qualsiasi altro tipo di attività criminale con conseguenti danni incalcolabili per l’intera collettività. Qui nessuno ha dimenticato che la magistratura, alcuni anni fa, ha posto sotto sequestro un ampio appezzamento del sito, nei pressi di via Pavarotti, perché nel sottosuolo sono stati ritrovati rifiuti di ogni tipo. Per il parco di Monte Po, quindi, adesso diventa fondamentale salvare il salvabile. Ovvero proteggere l’acquedotto romano, le masserie, i bunker della seconda guerra mondiale, la basilica e lo stesso ecosistema deturpati e danneggiati dai delinquenti che qui continuano a scaricarci di tutto".