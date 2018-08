Pedara, il degrado del parco Angelo D'Arrigo: fango e carcasse di animali morti

Il parco comunale di Pedara era stato dedicato nel 2012 ad Angelo D’Arrigo, il deltaplanista catanese famoso in tutto il mondo per aver saputo volare con le aquile e rimasto vittima di un incidente nel 2006. Quello che oggi rimane di questo parco è il totale abbandono.

Un triste scenario. Le fontane sono in condizioni pessime. Una prima vasca è completamente asciutta e piena di sporcizia, un'altra con solo fango e carcasse di tartarughe e pesci morti, infestata da alghe e zanzare.

Non è la prima volta, che viene segnalato il degrado di questo parco. Lo scorso anno, i residenti stanchi di questa situazione, si erano rivolti all'Enpa. Del fatto era stata informata la polizia municipale che aveva assicurato l'intervento degli addetti ai lavori reperibili. Ma, come dimostrano le foto, il problema non è stato risolto. Anzi, oggi, le condizioni in cui versa il parco sono peggiorate.