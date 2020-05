Parrucchiere aperto nonostante i divieti: sanzioni anche per i clienti

I carabinieri di Nicolosi, nell’ambito dei servizi predisposti per garantire l’osservanza delle norme per il contenimento epidemico, hanno notato uno strano andirivieni di persone proprio davanti a un’attività commerciale di parrucchiere in via Montegrappa. I militari, insospettitisi perché la saracinesca risultava chiusa, hanno effettuato l’accesso al suo interno e hanno trovato il titolare 52enne intento a tagliare i capelli ad un cliente nonché ancora, ad un controllo più approfondito, hanno “scovato” altri due avventori che, nella speranza di non essere notati, si erano rinchiusi dentro il vano bagno. Nei confronti del titolare, pertanto, è stata disposta la chiusura dell’esercizio commerciale, mentre i clienti sono stati sanzionati per aver abbandonato le loro abitazioni in assenza di valida motivazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.