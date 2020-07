Il presidente della Multiservizi si dimette dopo l'approvazione del bilancio

"Stamattina, con l'approvazione del bilancio, ho rimesso il mandato di Presidente del consiglio di amministrazione di Catania Multiservizi nelle mani del sindaco Pogliese. Impegni personali mi rendono impossibile proseguire il cammino fin qui intrapreso". E' quanto reso noto da Massimo Lombardo, presidente dimissionario della partecipata catanese.

"Sono stati mesi intensi in cui, grazie alla collaborazione di tutti coloro che ci hanno creduto, e mi hanno supportato, siamo riusciti in un traguardo straordinario: il risanamento e il rilancio della Multiservizi. Un bilancio in utile, il durc quasi in regola, un nuovo contratto di servizio ma, soprattutto, oltre 500mila euro di commesse nuove, frutto della collaborazione con le altre società partecipate, una società più snella con un numero di dipendenti, di cui molti impiegati, più congruo per quelle che sono le effettive esigenze ottenendo così un abbattimento, e la razionalizzazione, dei costi di gestione. È stato per me un onore e un privilegio servire, nonostante tutte le difficoltà trovate, la grande famiglia della Multiservizi".