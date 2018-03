Viabilità, modifiche in occasione della partita Catania-Siracusa

In occasione dell'incontro di calcio Catania – Siracusa, in programma sabato 3 marzo alle 16.30 nello stadio “Angelo Massimino”, saranno in vigore divieti di transito e sosta nelle vie e piazze adiacenti allo stadio.

In particolare, è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, tranne che per i mezzi di soccorso, quelli dei residenti diretti in garage e delle forze dell'ordine, dalle ore 9 alle 20 in piazza Spedini, via Cifali nel tratto da via Cappuccini Vecchi a piazza Bonadies, via Gaetano D'Emanuele; dalle ore 13 alle 20 nelle vie Cantone, Ferrante Aporti, Giuseppe Fava nel tratto da piazza Spedini a via Ferrante Aporti, Cibele nel tratto da via Indoratore a piazza Bonadies, Merlino nel tratto da via Casagrandi a via Galermo.

Disposto, inoltre, dalle ore 9 alle 20, il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto autorizzati, nelle vie Ferrante Aporti, Cifali nel tratto da via Cappuccini Vecchi a piazza Bonadies, Gaetano D'Emanuele, Cantone, Cibele nel tratto da via Indoratore a piazza Bonadies, Giuseppe Fava nel tratto da piazza Spedini a via Ferrante Aporti, nelle piazze Spedini, Boggio Lera, Bonadies, e nel largo Raciti.