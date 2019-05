Jane’s Walk, passeggiate alla scoperta dei quartieri di Catania

Arriva a Catania Jane’s Walk, un’iniziativa, giunta alla XIII edizione, che organizza nei giorni del 3-4-5 maggio 2019 in tutto il mondo, passeggiate di quartiere in cui i cittadini scoprono e discutono i luoghi della propria città. La manifestazione è dedicata a Jane Jacobs, antropologa ed attivista statunitense, naturalizzata canadese, le cui teorie hanno influenzato lo sviluppo delle città nordamericane. Nell’ambito del progetto internazionale Jane’s Walk, saranno realizzate a Catania undici passeggiate di quartiere. Le escursioni urbane- dieci a piedi ed una in bicicletta - hanno la finalità di far conoscere ai partecipanti alcuni luoghi della città di Catania e ricavarne giudizi, considerazioni e proposte su possibili interventi che ne migliorino la qualità.

Questo il programma dettagliato:



Venerdì 3 Maggio

Ore 16.00

Passeggiata: Suburbs Need Beauty

Raduno: Piazza di fronte scuola De Feltre, via Durante

A cura di: Whole - Urban Regeneration

Ore 20.00

Passeggiata: Vicolo Stretto

Raduno: Piazza Duomo

A cura di: Club Alpino Italiano

Sabato 4 Maggio

Ore 10.00Passeggiata: Antico Corso, Catania: Quale futuro per gli ex ospedaliRaduno: Piazza Dante

A cura di: Officine Culturali, D’OVE Ripensare la città

Ore 15.00Passeggiata: Spazi pubblici Negati e Riattivati: passeggiando per San Cristoforo, Castello

Ursino e San Cosimo

Raduno: Piazza dei Libri, Gammazita (Piazza Federico di Svevia, 92)

A cura di: Midulla Centro Polifunzionale, Gammazita, Acquedotte, Obiettivo Catania

Ore 16.00Passeggiata: “verso una città accessibile”Raduno: Metropolitana San Nullo

A cura di: Controvento

Ore 18.00Passeggiata: TOURbinio dei SensiRaduno: Piazza Stesicoro

A cura di: Guide Turistiche Catania

Domenica 5 Maggio

Ore 10.00Passeggiata: Piazza MazziniRaduno: Piazza San Francesco

A cura di: Legambiente Catania, Mobilità Sostenibile Catania

Ore 10.30Passeggiata: ScopriAmo CataniaRaduno: Piazza Cutelli

A cura di: CittàInsieme

Ore 11.30Pedalata: Multimodalità a Catania

Raduno: Piazza Tricolore

A cura di: FIAB Catania

Ore 12.00

Passeggiata: A Fera O’ Luni

Raduno: Piazza Stesicoro

A cura di: Cespos

Ore 16.00Passeggiata: Basta SolaMente…Raduno: Piazza Cavour

A cura di: Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Sez. di Catania