La Pasqua solidale di Fipe Confcommercio: oltre cento pranzi ai più bisognosi

Una Pasqua all’insegna della solidarietà per stare vicino a chi ha davvero bisogno d’affetto. Ogni associazione di categoria ha fatto la sua parte in questo complicato momento storico per il paese, per la nostra città e per la nostra gente. La Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Catania lo fa con “Pasqua solidale”, il pranzo di Pasqua per 100 famiglie. “Dopo esserci dedicati, col massimo impegno, alla tutela delle nostre aziende – spiega il presidente di Fipe Confcommercio Catania Dario Pistorio - abbiamo deciso di scendere in campo e fare quello che sappiamo fare meglio: cucinare. Grazie alla collaborazione del Comune di Catania che ha indicato i nuclei familiari più bisognosi, i nostri chef hanno deciso di preparare e servire il pranzo di Pasqua per tutte quelle famiglie che al momento attuale necessitano di maggior sostegno”. Con l’aiuto delle parrocchie del territorio verranno distribuiti oltre 800 pasti completi, composti da 3 portate, con dolci e bibite offerte da aziende locali che hanno voluto aderire all’iniziativa. “In soli 8 giorni abbiamo organizzato la filiera produttiva – continua il presidente Pistorio - e messo in piedi una macchina ben predisposta in tutti i dettagli, 48 ore ai fornelli per la preparazione delle varie pietanze e oggi tutto pronto per la consegna, che avverrà alla presenza del Sindaco di Catania al quale porgo un doveroso ringraziamento, esteso naturalmente alla grande famiglia Fipe Confcommercio che ha contribuito coinvolgendo tutte le sue sezioni: bar, ristoranti, discoteche e balneari”.

