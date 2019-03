Passeggia in piazza mentre è ai domiciliari: arrestato

I carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 34enne catanese Giovanni Erbasecca, poiché ritenuto responsabile di evasione. Sono stati gli uomini del nucleo operativo a riconoscerlo e fermarlo mentre stava percorrendo a piedi la piazza Caduti del Mare, in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto. L’arrestato, in attesa del giudizio per direttissima, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.