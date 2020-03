Pasticceria Quaranta: "#Iorestoacasa, ma senza fermarci"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Dopo il comunicato del 9 marzo sottoscritto dal Presidente del consiglio Conte, la decisione di sospendere l'attività è stata per noi obbligatoria. La Pasticceria Quaranta conta più di sessanta dipendenti, altrettanti collaboratori e fornitori che ogni giorno lavorano o entrano in contatto con la nostra azienda. É enorme lo sforzo compiuto dallo Stato italiano e la dedizione mostrata da tutto il personale sanitario che sta facendo il possibile con quello che ha a disposizione. Volendo partecipare attivamente per sensibilizzare i nostri clienti e dipendenti abbiamo utilizzato e applicato l'hashtag #IORESTOACASA, tralasciando l'aspetto economico, per garantire l'incolumità di tutte le persone che in maniera più o meno attiva lavorano con noi. Tutto questo però non ci ferma. L'attività all'interno dei laboratori continua negli orari stabiliti. Abbiamo, infatti, organizzato la produzione nelle diverse aree a disposizione all'interno della sede, dove fornai e pasticceri possano comunque lavorare seguendo le regole predisposte nei decreti per garantire un normale ed efficiente rientro appena possibile. Tutto il personale è stato informato della gravità della situazione ed è stato invitato a restare a casa e uscire solo per necessità, per il bene di tutti. Questo è il contributo che la pasticceria Quaranta e le altre aziende rinomate in questo settore a Catania vogliono dare allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.