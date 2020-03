Pasticceria Quaranta: "#Iorestoacasa"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Dopo il comunicato del 9 marzo sottoscritto dal Presidente del consiglio Conte, la decisione di sospendere l'attività è stata per noi obbligatoria. La Pasticceria Quaranta conta più di sessanta dipendenti, altrettanti collaboratori e fornitori che ogni giorno lavorano o entrano in contatto con la nostra azienda. É enorme lo sforzo compiuto dallo stato italiano e la dedizione mostrata da tutto il personale sanitario che sta facendo il possibile con quello che ha a disposizione. Volendo partecipare attivamente per sensibilizzare i nostri clienti e dipendenti abbiamo utilizzato e applicato l'hashtag #IORESTOACASA, tralasciando l'aspetto economico, per garantire l'incolumità di tutte le persone che in maniera più o meno attiva lavorano con noi. Il personale è stato informato della gravità della situazione ed è stato invitato a restare a casa e uscire solo per necessità, per il bene di tutti. Tutto questo però non ci ferma ne' ci abbatte, siamo speranzosi del fatto che entro Pasqua potremmo tornare alla normalità. Solamente pochi pasticceri e fornai si alterneranno negli orari stabiliti e seguendo le predisposizioni di sicurezza chiarite nei decreti, per garantire i nostri standard di produzione ai clienti quando arriverà comunicazione di poter rientrare. Questo è il contributo che la pasticceria Quaranta e le altre aziende rinomate in questo settore a Catania vogliono dare allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.