Omicidio nelle campagne di Caltagirone, fratello della vittima è grave

E' in prognosi riservata presso la Rianimazione dell'ospedale Cannizzaro, in gravi condizioni, l’uomo ferito a colpi di arma da fuoco ieri nelle campagne del Calatino. Trasportato nel tardo pomeriggio del 26 febbraio in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro, dov’è entrato in codice rosso, il 59enne è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico per le ferite alla testa e attualmente si trova in terapia intensiva. Omicidio a Caltagirone, ucciso un pastore e ferito il fratello

„A sparare potrebbero essere state più persone che hanno esploso almeno cinque colpi di fucile da caccia calibro 12. Omicidio a Caltagirone, ucciso un pastore e ferito il fratello

„Carmelo Destro, 49 anni, è rimasto ferito in un agguato nelle campagne tra Mazzarrone e Licodia Eubea. A perdere la vita il fratello Giuseppe, 67 anni, morto sul colpo.“





