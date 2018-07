Paternò, 24enne finisce ai domiciliari per spaccio di droga

I carabinieri di Biancavilla hanno tratto in arresto il 24enne paternese Marco Giuseppe Sciacca, già in regime degli arresti domiciliari per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura presso il tribunale di Catania.

L’uomo dovrà scontare la pena residua di quattro mesi di reclusione e pagare la multa di mille euro per il reato commesso a Paternò nel gennaio 2017. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato rinchiuso agli arresti domiciliari nella propria abitazione.