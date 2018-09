Paternò, condannato a 5 anni per ricettazione: arrestato

I carabinieri hanno arrestato il 33enne Giuseppe Auteri, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania. Condannato dai giudici per ricettazione, reato commesso a Paternò il 5 agosto del 2014, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad ani 5 di reclusione. L’arrestato è stato condotto presso propria abitazione in regime di detenzione domiciliare, come disposto da Autorità giudiziaria, informata dalla Stazione di Paternò.