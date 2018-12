Detenuto sorpreso a passeggiare per le vie del paese: 23enne in manette

I carabinieri di Paternò hanno arrestato il 23enne rumeno Marian Ioan Nechita, responsabile di evasione. La scorsa notte, un militare libero dal servizio lo ha riconosciuto mentre il giovane percorreva a piedi la via Teatro a Paternò, in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto. Col l’aiuto dell’equipaggio di una gazzella del radiomobile, il detenuto è stato ammanettato e ricollocato ai domiciliari in attesa di essere ammesso al giudizio per direttissima.