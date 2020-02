Paternò, furti a raffica e un diciottenne ubriaco al volante

Controlli a tappeto dei carabinieri della compagnia di Paternò che hanno portato a due denunce per furto. In un primo caso un pregiudicato di Adrano, di 42 anni, è stato sorpreso all'esterno del Lidl di via Del Popolo nella città paternese con della merce appena rubata.

In un secondo caso a essere denunciato è stato un pensionato di 72 anni, responsabile di furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso all’interno di un fondo agricolo privato di contrada San Marco mentre rubava dei mandarini.

Infine un 18enne è stato denunciato per guida sotto l’effetto di alcool e stupefacenti. Il giovane è stato fermato in via Verga, a bordo della propria Fiat Panda, e aveva avuto un incidente autonomo. Dai rilievi eseguiti in ospedale è stato accertato l'uso di alcolici e di droga prima di mettersi alla guida.