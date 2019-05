Paternò, in casa con mezzo chilo di marijuana: pusher in manette

I carabinieri hanno arrestato Rosario Laudani, 44enne di Paternò, con l'accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Una breve ma proficua attività info-investigativa ha condotto degli uomini dell'arma nell’abitazione dell’uomo. Qui Laudani custodiva 500 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione nonché diverso materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi da porre in vendita. L’arrestato, in attesa della direttissima, si trova agli arresti domiciliari.