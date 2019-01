Paternò, raccolta fondi per una piccola bambinopoli

Rilanciamo l'iniziativa di 95047 e del gruppo Facebook “Paternò libera d intendere e volere” per una raccolta fondi a sostegno di un progetto per dare a Paternò e ai Paternesi, un luogo carino, sicuro e divertente ai bambini spesso dimenticati della città. "Un gesto per ricordare due vittime innocenti, Daniele e Gabriele, scomparsi troppo presto da questa terra. Abbiamo solo deciso, come scritto insieme a tante altre realtà, di lanciare un’iniziativa che serva a ricordare le giovani vittime, e soprattutto a rendere migliore la vita di tanti altri bambini. Una piccola bambinopoli, con giochi, panche e anche i cestini per i rifiuti, di cui ci siamo fatti promotori, da donare al Comune e ai cittadini di Paternò. Abbiamo scelto questo gesto, proprio per l’amore che ci lega alla città, e per lasciare qualcosa ai più piccoli. Non la solita beneficienza che magari finisce chissà dove, fermo restando che chi dona lo fa con il cuore e buoni propositi".

COME PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA:

– IBAN IT95F3608105138211364411370 INTESTATO A FALCONE SANTO CLAUDIO

– RACCOLTA FONDI FACEBOOK

– NUMERO CARTA POSTEPAY 5333 1710 7608 3514