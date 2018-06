Rapina due supermercati con una pistola: in manette 31enne

Il 31enne Andrea Di Fazio è stato arrestato dai carabinieri di Paternò , in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Catania, per il reato di rapina aggravata.

Armato di pistola e con il volto nascosto da un passamontagna lo scorso 1 ottobre del 2017 l'uomo ha rapinato un supermercato Ard Discount di via Pietro Lupo e il giorno successivo ha colpito il supermercato MD di viale dei Platani. Il criminale giungeva a piedi egli obiettivi da rapinare, costringendo i dipendenti sotto minaccia dell'arma a consegnargli il denaro contenuto nelle casse stimato in oltre 1.000 euro.

I militari, grazie all’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di video sorveglianza attivi negli esercizi commerciali, che hanno consentito di comparare gli indumenti indossati dal rapinatore al momento della commissione del reato a quelli trovati dai carabinieri nella sua abitazione e grazie ad alcune testimonianze, hanno tratteggiato all’autorità giudiziaria un quadro probatorio utile per consentire l'arresto. Il ladro è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.