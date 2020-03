Paternò, scoperto panificio abusivo: denunciati i titolari

I Carabinieri del nucleo perativo della Compagnia di Paternò, coadiuvati dagli agenti della polizia municipale, hanno denunciato padre e figlio di 49 e 24 anni, entrambi del posto, poiché ritenuti responsabili dell’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Nel corso di un servizio finalizzato all’attività di controllo per il rispetto delle misure previste per il contenimento della diffusione del virus covid-19, i militari hanno controllato il locale, con tanto di insegna pubblicitaria, destinato dai due parenti alla produzione di pane e prodotti affini. Come successivamente accertato, l’attività commerciale, aperta al pubblico anche di notte, era stata avviata in assenza di qualsiasi tipo di autorizzazione, motivo per il quale i carabinieri hanno sanziato i due per l'importo di 5.164 euro.

