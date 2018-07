Rissa e tentato omicidio a Paternò, arrestato un macellaio

I carabinieri di Paternò hanno arrestatoun 23enne ritenuto responsabile di tentato omicidio. E’ accaduto ieri mattina nella centralissima via Milazzo a Paternò luogo in cui, per cause che gli investigatori stanno ancora approfondendo, il giovane macellaio, dopo una discussione in strada degenerata in rissa con due braccianti agricoli del posto, entrambi gravati da pregiudizi penali, ha prelevato un coltello dalla macelleria per scagliarsi contro uno dei due contendenti per sferragli diversi fendenti alla testa.

La telefonata fatta da un passante al centralino dei militari ha permesso il provvidenziale intervento sul posto di alcune pattuglie del nucleo operativo e del radiomobile che sono riuscite a disarmare l’aggressore, consentendo anche l’intervento di un' ambulanza del 118 che ha soccorso il ferito, trasportato d’urgenza all’ospedale “Santissimo Salvatore” di Paternò.

L’uomo, 52enne, è stato ricoverato in prognosi riservata per ferite multiple da punta e da taglio alla testa pur non versando, al momento, in pericolo di vita. L’arma è stata sequestrata, l'arrestato è stato associato al carcere di piazza Lanza. Per le altre due persone, compreso il ferito, i carabinieri procederanno in stato di libertà per rissa e lesioni personali.