Paternò, vandalizzato il Palazzetto dello Sport

Un gruppo di ignoti è entrato di notte (forse tra sabato e domenica scorsi), all'interno del palazzetto dello Sport di Paternò, ha aperto l'estintore, forzato una porta e messo a soqquadro tutto. Come dimostrano alcune fotografie scattate dal consigliere comunale Anthony Distefano l'edificio, dove si allenano diverse associazioni sportive, è stato completamente vandalizzato.

Nella struttura, in cui successivamente sono arrivate le forze dell'ordine, oggi mancano sia l'antifurto che le telecamere, "un fatto risaputo ma per il quale non si interviene", spiega il consigliere comunale Anthony Distefano a CataniaToday.

"È un fatto inaudito ma accadrà di nuovo - aggiunge - Si parla e si esprime solidarietà ma non c'è la volontà di intervenire". "È una vergogna e mi dispiace per le associazioni sportive di Paternò", conclude.