Paura in una scuola di Gravina ma era un inseguimento dei carabinieri

Attimi di panico in una scuola di Gravina di Catania, precisamente l'istituto Tomasi di Lampedusa. Stamattina sono giunte segnalazioni, veicolate anche sui social, che riferivano di una presunta situazione di pericolo per gli alunni dell'istituo.

Siè trattato in realtà di un'azione dei carabinieri che stavano inseguendo un presunto responsabile di un furto d'auto che aveva cercato di nascondersi nei pressi della scuola. Così un carabiniere in borghese, che stava inseguendo l'uomo, è stato visto correre con armi in mano creando allarme.

Le auto dei militari dell'arma hanno cinturato l'istituto e sono giunte a presidio e a quanto risulta la situazione si è conclusa con l'arresto del soggetto, rientrando nella normalità.