Altri tre pazienti guariti e dimessi dall’Ospedale “Gravina” di Caltagirone

Altri tre pazienti guariti dal Covid19 sono stati dimessi oggi dall’ospedale “Gravina”. Sono un uomo di 59 anni, residente del calatino e due donne, di 61 anni e 71 anni, anch’esse residenti nel calatino. I pazienti sono stati trattati con terapia standard che combina l’utilizzo di azitromicina, idrossiclorochina, antivirale e eparina. Per loro i tamponi di controllo sono risultati negativi e possono così fare rientro a casa. Presso il “Gravina” sono, adesso, 46 i pazienti ricoverati per Covid-19, nel reparto di Malattie Infettive. Sono, inoltre, 3 i pazienti in Terapia intensiva positivi al tampone.

