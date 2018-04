Pedara, è ai domiciliari ma evade dalla comunità: in manette 19enne

Gabriele Simone Pulvirenti, 19 anni, è stato arrestato dalla polizia per evasione dagli arresti domiciliari. Il giovane , nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17.30, si è allontanato arbitrariamente dalla comunità dove risiedeva. Per questa ragione è stato bloccato dai poliziotti delle volanti e rinchiuso nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio per direttissima.