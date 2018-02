Pedara, sequestrata un'autofficina meccanica abusiva

Operazione congiunta dei carabinieri di Pedara e della polizia provinciale di Catania che hanno seguito di specifica attività di controllo volta al contrasto di illeciti ambientali ed altri reati, scoprendo e sequestrando un' officina meccanica totalmente abusiva.

All’interno del sito, gli agenti hanno accertato che G.P. quarantenne, oltre ad avere avviato senza alcuna autorizzazione un esercizio di auto officina,deteneva anche diversi motori di autoveicoli di cui non sapeva indicarne la provenienza, inoltre produceva e non smaltiva, nei dovuti modi di legge, i rifiuti speciali pericolosi , come oli esausti, accumulatori ed altro.

Alla luce di quanto riscontrato il titolare è stato denunciato per i reati di ricettazione e gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e i locali dell’officina sono stati posti sotto sequestro giudiziario. Le indagini proseguono per accertare la provenienza dei motori ritrovati.