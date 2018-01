Panifici chiusi la domenica e i festivi, il sindaco di Pedara stabilisce una turnazione

“Pensiamo di aver posto rimedio ad un torto subito, perché di questo si tratta”. Il sindaco di Pedara Antonio Fallica commenta così l’ordinanza che ha emanato ieri per superare il decreto assessoriale dell’ottobre scorso con il quale si vieta la panificazione le domeniche e nei giorni festivi.

“I paesi che vivono di turismo e di eccellenze come il nostro, con prodotti della panificazione, non potevano essere preclusi da questa opportunità e per questo siamo intervenuti con una turnazione ah hoc, per dare la possibilità alle attività produttive di realizzare i giusti proventi”. Con l’ordinanza firmata dal primo cittadino sarà regolamentata la turnazione di chiusura dei panifici. All’atto amministrativo si è arrivati dopo una riunione svoltasi lo scorso 18 gennaio alla quale hanno preso parte anche i rappresentanti provinciali di categoria che si erano mobilitati per chiedere un incontro proprio a fronte del decreto entrato in vigore nei mesi scorsi ed emanato dall’ormai ex assessore Mariella Lo Bello.

“Ringrazio per il risultato ottenuto la Confcommercio di Pedara; le associazione di categoria, in primis la Confederazione nazionale dell’artigianato e gli amministratori che mi sono stati vicini per arrivare a questo risultato. Nello specifico il presidente del Consiglio comunale Mario Laudani e l’assessore al Commercio Marina Consoli.”