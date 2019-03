Pedara, partiti i lavori per la manutenzione di via Monte Po

Sono stati consegnati dalla città metropolitana di Catania i lavori per la manutenzione straordinaria della via Monte Po, ex trazzera provinciale, nel territorio di Pedara in contrada Tarderia.

I lavori si concluderanno entro il prossimo 10 luglio. Previsti il rifacimento della pavimentazione stradale, la ricostruzione di alcuni tratti di muretti danneggiati, il rifacimento della segnaletica orizzontale e l’integrazione di quella verticale. L’intervento è finanziato con i fondi dell’assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.